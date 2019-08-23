- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها.
راندا اختارت فستانين لمصممة الأزياء مي علام، وتميزت اختياراتها بالرقي وبساطة الألوان، فظهرت في فستان فضي طويل يكشف عن كتفيها ويحتضن قوامها ببراعة.
كما اختارت راندا في طلة أخرى فستان باللون الأزرق الفاتح، وفي الطلتين بدت الفنانة في كامل أناقتها من خلال ماكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة.
من ناحية أخرى، شاركت الفنانة المصرية راندا البحيري مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”،والذي حققت به نجاحًا كبيرًا.
المسلسل شارك في بطولته الفنان أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، محمد عادل، عمر الشناوي، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة.
راندا البحيري فنانة مصرية من مواليد عام 1983، بدأت مشوارها الفني في العمل كموديل إعلاني ثم بعد نجاحها اتجهت للعمل بالتمثيل، وكان أول عمل لها فيلم «جواز بقرار جمهوري»، مع الفنان هاني رمزي ورشحها للدور الفنان سليمان عيد.
كانت هذه تفاصيل خبر راندا البحيري تتألق بإطلالتين في جلسة تصوير جديدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.