صورة نادرة لم ترها من قبل لشيرين سيف النصر وهي طفلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر.

شيرين ظهرت في الصورة برفقة والدتها، والتي كانت تحملها على ذراعها، وبدت والدتها جميلة جدا، حيث ورثت الفنانة نفس ملامحها.

شيرين، والتي ابتعدت عن الفن منذ سنوات، عادت للأضواء منذ أسابيع، وذك بعد سرقة المجوهرات الخاصة بها من قبل صديقتها المقربة.

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الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة والتي أعلنت أيضا أنها تخطط للعودة للفن قريبا.

شيرين سيف النصر أكدت أنها تلقت عرض لفيلمين، ومسلسلين، ولكنها لا تريد أن تتعجل وستأخذ الوقت اللازم لاتخاذ قرار مناسب.

يذكر أن شيرين سيف النصر ممثلة مصرية قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية منها: “سواق الهانم، النوم في العسل، أمير الظلام، غاضبون وغاضبات، اللص الذي أحبه، المال والبنون، ومن الذي لا يحب فاطمة، ومسرحية بودي جارد”، وغيرها.

ابتعدت شيرين سيف النصر عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “أصعب قرار”، والذي عرض عام 2006.