سوسن بدر تكشف سر رجفتها أمام عادل إمام في أول عمل لها معه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر، عن أهم الكواليس في حياتها الفنية ومواقفها مع النجوم منذ بدايتها في المجال الفني.

واستعادت خلال حلقة برنامج “صاحبة لسعادة”، مع الفنانة إسعاده يونس، والمذاع عبر فضائية dmc ذكرياتها والمواقف الكوميدية أمام الزعيم عادل إمام، قائلة: “في مسلسل”أحلام الفتى الطائر” الذى عرض عام 1978.

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وقالت: “كنت مذعورة وبترعش قدام الأستاذ عادل إمام يبصلى ويضحك، ومكنتش عارفه أتكلم ولا أمثل وريقى ناشف، وكنت بمثل 3 حلقات فى المسلسل فضلت أترعش فيهم وأبص لعادل أترعش أكتر، بس قد إيه هو كان طيب وجميل جدا”.

وأضافت سوسن بدر، فى حديثها، أنها بعد دورها فى مسلسل “أحلام الفتى الطائر”، شاركت الزعيم عادل إمام فى بطولة عدد من أعماله “شمس الزناتي” و”سلام يا صاحبي”، وقدمت معه مسرحية ” الواد سيد الشغال”، فى الجزء الذي لم يتم تصويره”.

كما كشفت خلال الحلقة سر اللوك الجديد الذي ظهرت به خلال الفترة الماضية مؤكدة أنها هي من طلبت من مصفف شعرها أن يقصه بهذا الشكل وأن يتركه دون صبغة وذلك على خلاف رأي ابنتها وأحفادها.