شائعة عانت منها إسعاد يونس منذ ظهورها ببرنامج «صاحبة السعادة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أشادت الفنانة إسعاد يونس، بموقف الفنانة سوسن بدر، وظهورها بالشعر الأبيض والذي ظهرت به مؤخرًا، مؤكدة أنها كانت تتمنى الإقدام على هذه الخطوة.

وكشفت إسعاد يونس، خلال حلقة برنامج “صاحبة السعادة”، والمذاع عبر فضائية dmc، أنها عانت منذ ظهورها في البرنامج من شائعة أنها ترتدي باروكة، مؤكدة أنه شعرها الأصلي، وأنها تتمنى أن تتركه بالشعر الأبيض ولكن ابنتها تعارضها دائمًا.

وأضافت، أنها أثناء زيارتها لباريس دخلت كوفير وطلبت منه أن يضع لها باروكة باللون الأبيض، مؤكدة أن ملامحها فيها جعلتها استغنت عن الماكياج.

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وعبرت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بهذه الإطلالة رغم معارضة ابنتها وحفيدتها لذلك وأنها من طلبت من الكوافير أن يحلق لها شعر رأسها بعد انتهاء تصويرها مسلسل “زي الشمس”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

إسعاد يونس تقدم برنامج «صاحبة السعادة»، وهو برنامج يقوم على استضافة شتى الشخصيات سواء الفنية أو غيرها، وفي أغلب الحلقات تكون هناك فقرة خاصة بالأكل.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1950، وهي ممثلة ومنتجة ومذيعة ومؤلفة، هي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، عملت في بدايتها كمذيعة ثم دخلت عالم التمثيل