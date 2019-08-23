وفاة شقيقة الفنان أحمد فتحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري الشاب أحمد فتحي وفاة شقيقته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

أحمد فتحي كتب عبر حسابه: «وداعا أختي الحبيبة»، وتلقى الفنان عدد كبير من تعليقات الجمهور الذين دعوا لشقيقته بالرحمة وللفنان بالصبر والسلوان.

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ولم يكشف الفنان حتى الآن عن موعد الجنازة أو عن موعد ومكان تلقي العزاء في الفقيدة.

أحمد فتحي فنان مصري كوميدي ذاع صيته في الفترة الأخيرة، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، وظهر في رمضان الماضي من خلال مسلسل «شقة فيصل».

كما يشارك فتحي في بطولة فيلم “الطيب والشرس واللعوب”، مع مي كساب، وقال أنه يقدم خلال أحداث الفيلم شخصية “خلدون” وهو فنان يشتهر بـ “الشرس” ولكنه على المستوى الشخصي يمتاز بالشهامة والكرم والطيبة ولكن على المستوى المهني يعرف عند الجمهور بأنه شخصيه شرسة لأبعد الحدود.