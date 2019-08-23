أمل حجازي ترد على منتقدي صورها في رحلة الحج

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""الخليج 365"" من بيروت: واجھت الفنانة اللبنانیة أمل حجازي انتقادات عديدة، بعدما نشرت صوراً وفیديوھات من داخل الحرم المكي خلال أدائھا فريضة الحج. ما دفعها لنشر تسجيل مصوّر أوضحت من خلاله أن نشرها للصور والفيديوهات لم يأتِ في سياق التباهي أو الاستعراض، وإنّما لمشاركة اللحظات المقدسة وتعبيراً عن الفرحة الكبرى التي امتلكتها بالمباركة التي حصلت عليها بزيارة الحرم في مكة المكرمة. وقالت: كت ملهوفة لمشاركة هذه الفرحة الكبيرة وآمل أن يتقبل الله منا الزيارة والصلاة.

وأضافت رداً على منتقديها: أحب تشجيع الشباب والشابات على أداء فريضة الحج. ومن لديه انتقاداً سلبياً فليحتفظ به لنفسه، لأن الإيمان الحقيقي ينبع من القلب.



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