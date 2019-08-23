شكرا لقرائتكم خبر عن مين مش بيحبه.. تريلر جديد لفيلم الأكشن Rambo: Last Blood لـ سيلفستر ستالونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة " Lionsgate Movies" المنتجة لفيلم الإثارة والإكشن Rambo: Last Blood، عن التريلر الرسمى الجديد، بطولة الممثل العالمى سيلفستر ستالونى، ومن المقرر طرحه فى 20 سبتمبر المقبل بدور العرض العالمية.

ووفقاً لتصريحات نقلها موقع Variety، عن الفنان الأمريكي، فإن الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة سيشمل بعض التفاصيل والأحداث التي تعرض لأول مرة داخل السلسلة والتي تتعلق بعائلة رامبو وعودته إليهم في الجزء الجديد بالإضافة إلى إلقاء الضوء عن حياته السابقة التي كانت السبب في تحويله لهذا المقاتل.

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ودارت أحداث الأجزاء الأولى من Rambo، حول المقاتل العائد من فيتنام (جون رامبو) الذى يعيش في تايلاند في قرية نائية بالقرب من الحدود البورمية؛ حيث يعيش على التقاط الثعابين وبيعها، ونقل الناس بواسطة قاربه عبر نهر سالويين، وفي الوقت نفسه تدور حرب أهلية في بورما؛ حيث طغى الظلم وانتشر في المنطقة أنواع القتل المريع والاغتصاب وخطف الأطفال، ثم يأتي فريق مغامر يحاول إنقاذ تلك المنطقة، حيث يطلبون من رامبو إيصالهم لتلك المنطقة، إلا أنه سرعان ما ينكشف أمر فريق الإنقاذ، فيصبح لزامًا على رامبو إنقاذهم.

فيلم Rambo: Last Blood من بطولة سيلفستر ستالون، باز فيجا، أوسكار جينادا، لويس مانديلور، أدريانا بارازا، إيفيت مونريال، سيرجيو بيريس-مينشيتا، خواكين كوزيو، جيسيكا مادسن، شيلا شاه، ومن إخراج أدريان جرونبرج، ومن تأليف ماثيو سيرولنيك، ديفيد موريل، كما شارك في كتابة السيناريو النجم العالمى سيلفستر ستالونى.