شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز وأعضاء اللجنة العليا يكشفون تفاصيل وتحديات "القومى للمسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت الندوة الثانية ضمن سلسلة ندوات المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، وأدار الندوة الناقد محسن الميرغنى، وبحضور المخرج أحمد السيد والناقدة رنا عبد القوى عضوا اللجنة العليا للمهرجان والفنان الكبير اسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفنى للمسرح. وأكد الناقد محسن الميرغني، أنه بالعلم والعمل سنتقدم فس كافة المجالات وتعد الثقافة من عناصر بناء الإنسان ولكننا فى مصر نفتقد ثقافة بناء الإنسان وما يضخ من أموال فى الثقافة له مردود كبير فى تشكيل ثقافة الشعب.

وفى مداخله خلال الندوة، قال الفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان تشرفت بزمالة أعضاء اللجنة العليا بمنصابهم وأشخاصهم، وكان هناك تعاون وأحيانا اختلافات ولكن بشكل صحى، وانتهينا إلى التصور التى ظهر به المهرجان وقسمنا المهرجان إلى خمس مسابقات الأولى للجهات التى تنتج للمسرح والمسابقة الثانية التى تنتج للمسرح كنشاط فنى والمسابقة الثالثة للمسرح الموجه للطفل وذوى القدرات الخاصة والمسابقة الرابعة خاصة بالتأليف المسرحى وذلك لأننا ننتج ٢٠٠٠ عرض سنويا، ولكن تأثيرهم لا يوجد على المجتمع بالإضافة إلى المسرح الجامعى حيث يوجد ٢٥ جامعة تنتج ما يقرب من ٧٠٠ عرض بالإضافة إلى الشركات والبنوك فأين يوجد تأثير كل هذة العروض؟.

وتابع رئيس المهرجان، حاولنا خلال تلك الدورة توصيل الخدمة الثقافية وربط الجمهور بالعروض واتاحة انتاجات المسرح المصرى له ولذلك قمنا بتقسيم المهرجان لخمس مسابقات وذلك أيضا لأن العمل المسرحى شاق ومجهد جدا ومن هنا قررنا تقسيم المسابقات، حيث يوجد ٦٨ عرضا بعد اعتذار عرضين. ووجه عبد العزيز شكره للفنان أسماعيل مختار على المجهود الجبار فى الغزل برجل حمار" لأن المسارح أماكنها وأوضاعها صعبة للغاية لا تليق بشعب قوته ١٠٠ مليون عندما كان تعدادا ٢٠ مليونا كان وضع مسارحنا أفضل وعددها أكبر كما أن الباعه الجائلين منتشرين حول المسارح فى كل مكان فاصبحنا فى بلد غلبت الشباشب فيها الثقافة.

وأردف برغم كل ذلك لكننا نريد تشجيع من يعمل فى المسرح لأنه ييذل مجهودا قاسيا، وكما تحدثت عن وضع المسارح الصعب لكنه أكد أن المبدع المسرحى يجد حلولا ويعرض فى أى مكان. وأشار أنه فى حفل الافتتاح كرمنا الأباء المسرحيين وعظماء الحركة المسرحية من النجوم فى كل مجالات المسرح وفى الختام نكرم الأبناء فهذا التواصل بين الأجيال هو ما نهدف إليه. Advertisements أما مداخله الفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفنى للمسرح، قال فيها، "أحب فى البداية الحديث عن فكرة المهرجانات المسرحية فهى كانت تعرف من قديم الزمن فى اليونان، حيث كانوا يجتمعون لعرض أعمالهم المختلفة والمتنوعة فهى ليست بدعة، والحقيقة أنا تابعت ردود الأفعال على حفل الافتتاح، ووجدت أن الناس اكتشفت أن هناك مهرجان مسرح وعروض وإنتاجات.

ولفت النظر إلى أن المنتقدين للمهرجان يجلسون على كراسيهم وهم لا يعرفون شيئا عن المسرح قبل انتقادهم لنا، وأتمنى من الجميع أن نضع أيدينا مع بعض لكى نقدم أفضل شئ والمهم أن يخرج المهرجان إلى النور وأن تسير العملية المسرحية، وأتقدم بالشكر للفنان أشرف عبدالباقى على مشاركته فى المهرجان هذا العام وفتح يومين مجانى للجمهور. وتابع أؤكد للمرة الأخيرة يجب أن تتوارى المصلحة الشخصية من أجل المصلحة العامة، وأوجه تحية للفنان أحمد عبدالعزيز لأنه قام بالاستماع للجميع ومعرفه كل التفاصيل عن الدورات الماضية ومن هنا بدأنا عمل دراسات وتوصلنا إلى وضع ثلاث مسابقات، كما قمنا بمضاعفة الجوائز ووصلت ل٦٠٠ ألف جنيه، وكما وضح أحمد عبدالعزيز الجهات المسرحية تتنافس معنا بشكل عادل، وميزانية المهرجان هذا العام وصلت لـ٢ مليون جنيه زادت عن العام الماضى ٥٥٠ ألف جنيه.