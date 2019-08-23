شكرا لقرائتكم خبر عن "العلمين الجديدة" تستضيف حفلا عالميا لتامر حسنى والفريق الإسبانى جيبسى كينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم تامر حسنى، حفلاً غنائياً ضخماً يوم الجمعة 30 أغسطس المقبل بمدينة العلمين الجديدة، وذلك احتفالا بمرور 15 عاماً على أول ألبوم له.

وتأتى الحفلة فى إطار عالمى، خاصة أن الفقرة الأولى من الحفل سيحييها الفريق الإسبانى الشهير "جيبسي كينج"، وهي فرقة موسيقية من مدينة آرل و مونبيليه في جنوب فرنسا وعازفون لأغاني الفلامينكو بلهجة إسبانية وفرنسية.





كما من المقرر أن يعزف فريق " الچيبسى كينج" أغانى تامرحسنى الشهيرة، و سيغني تامر من كل ألبوم أغنيتين و وصولاً إلى "عيش بشوقك".

وعلم ”الخليج 365” أن تامر حسنى سيقوم بغناء أغنية من كل ألبوم قدمه خلال مسيرته الغنائية على مدار 15 عاما أثناء الحفل، كما سيقدم أغانى لم يسبق غنائها "لايف " للمرة الأولى أمام جمهوره.

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يشار إلى أن النجم تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وضيوف الشرف النجم احمد السقا و النجمه مي عز الدين و النجم علي ربيع و الفنانة ويزو، والفيلم قصة تامرحسني و سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.