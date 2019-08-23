ليالي الصيفية| ريهام أيمن على الشاطئ ونيللي كريم في البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد لكم في هذا الباب صور النجوم في رحالتهم الصيفية.

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري، جمهورها بصورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وذلك أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية، وظهرت برفقة زوجها.

جيسي عبدو

شاركت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، جمهورها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في مصر برفقة والدتها، وعلقت "يا ماما يا عيوني أنتي يا كل الطاقة الإيجابية وكل الحياة ما بقدر بحياتي كلها أشكرك على كل شي عملتيلنا ياه بس بطلب من الله يخليلي ياكي ويحميلي ياكي وضلّك قوية وكلّك حياة وفرح، ينعاد عليكي بكل شي حلو متلك ومتل قلبك وبكل شي بتتمني وبتستاهلي".

محمدرشاد

نشر الفنان محمدرشاد، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أحد الأماكن الساحلية بالغردقة، في الإجازة التي يقضيها مع زوجته مي حلمي.

محمد محمود عبدالعزيز

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها في أحد الأماكن الساحلية برفقة نسرين أمين وكريم محمود عبدالعزيز وشيكو، وعلق عليها "عصابة الفوطة السودا".

Advertisements

نيشان

نشر الفنان نيشان ، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها في أحد الأماكن الساحلية في فرنسا.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية، في أحد الأماكن الساحلية.

بشرى

ونشرت الفنانة بشرى، صورة من قضاء عطلتها الصيفية في أحد الأماكن الساحلية، وحرصت على مشاركة الصور مع جمهورها، وظهرت رفقة الفنانة هند صبري.

نيللي كريم

ونشرت الفنانة نيللي كريم، صورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن السياحية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها في وسط البحر.

ريهام أيمن

ونشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة لها من إجازتها الصيفية في أحد الأماكن السياحية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها على الشاطئ.