إنجي وجدان تهاجم ريهام سعيد بعد فيديو "السمنة": "مش من حقك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة إنجي وجدان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو توجه به رسالة للإعلامية ريهام سعيد، بعد هجوم الأخيرة على أصحاب السمنة المفرطة.

وكتبت إنجى وجدان: "أنا مبحبش أتكلم عن حد ولا أعمل مشاكل مع حد، لسه متفرجة على فيديو لريهام سعيد بتقول فيه إن التُخان ميتين وإن هما عبء على الدولة".

وتابعت: "أستاذة ريهام حضرتك كنتي عيانة أو عيانة أو معرفش، أنا واحدة تخينة ومعنديش كل المشاكل دي وغيري كتير، وكنت متعاطفة معاكي جدا لما أعلنتِ إصابتك بمرض نادر، وكنت بدعيلك، وناس كتير كانت ضدك وبقت بتدعيلك لما أعلنتي مرضك، فمش من صالحك إنك تضايقي الناس وتغلطي فيهم وتغلطي في شكلك.. أنا رياضية طول عمري، وتخنت، واتجوزت وجوزي رفيع وأُعجب بيَّ رغم أني تخينة، وخلي بالك في ناس مريضة وتخنت وفي ناس عندها مشكلة في الغدد، وفي ناس تخان ورياضيين وممكن يكونوا أحسن منك في الجيم، ومش من حقك تقولي التخان ميتين، أنا أهو عايشة وبمثل وبدي للناس أمل مش بكأبهُم، ودور الإنسان إنه يعطي للناس أمل، لكن لما تقولي لشخص تخين أنه ميت فأنتي كده بتقضي عليه تمامًا".

يُذكر أن الإعلامية ريهام سعيد وجهت هجومًا وسخرية من أصحاب السمنة المفرطة، وقالت في برنامجها: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر، منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".