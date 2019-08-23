سيرين عبدالنور بالشلالات وبشرى مع هند صبري.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصديقتها الفنانة التونسية هند صبري.

كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أخضر أنيق.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال جذابة.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في منطقة شلالات الزرقا.

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لوجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقاتها.

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل مطار بيروت.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمكياج سهرة أنيق.

باسم ياخور

نشر الفنان السوري باسم ياخور، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بالفنانة السورية رنا شميس.