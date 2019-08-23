ولاد رزق 2 .. عودة أسود الأرض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 01:38 صباحاً - تواصل السينما المصرية استثمار نجاح الأجزاء الأولى لبعض أفلامها وتعيد تقديم الأجزاء الثانية في موسم عيد الأضحى، والبداية كانت مع "الفيل الأزرق 2" للنجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري، لكن الفيلم المنتظر كان "ولاد رزق2" الذي نجح في تحقيق معادلة كسب رضا الجمهور والنقاد بنفس الوقت وفتح الباب واسعا أمام احتمال تقديم جزء ثالث.



فيلم "ولاد رزق 2" يحمل عنواناً إضافياً وهو "عودة أسود الأرض". وتدور أحداث الجزء الثاني بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول الإخوة الأربعة الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثاً واحداً يطرأ على حياتهم يغيّر كل ذلك، ويُدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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هذا الحدث هو التعاون مع الضابط الفاسد رؤوف (محمد ممدوح) لتنفيذ مجموعة من عمليات السطو التي يجيدونها، والتي سيضطرون على إثرها لمواجهة الخواجة (خالد الصاوي) والذي بدوره سيقوم باختطاف صديقهم عاطف (أحمد داوود).



على خلاف الجزء الأول، جاءت الحبكة في الجزء الثاني بشكل محكم، وخاصة في مرحلة التعقيد التي تختلط فيها كل خطوط القصة بشكل يمنع المشاهد من تخمين الحل، فكل الشخصيات محل شك وﻻ يمكن التنبؤ بتصرفاتها التالية.

حتى نهاية الفيلم جاءت مفتوحة لتقديم جزء ثالث بعد ظهور الفنان سيد رجب وهو يخرج من السجن ويسأل محمد ولطفي وآسر ياسين عن ولاد رزق خاصة أن بينه وبينهم ثأراً.



يشارك في بطولة الفيلم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة وأصالة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



إذا كنت شاهدت الفيلم شاركنا رأيك:

أيهما الأفضل أولاد رزق 1 أم 2؟

من نجم الشرف الأكثر تأثيرا في نجاح الجزء الثاني إياد نصار أم باسم سمرة؟

هل تتوقع تقديم الجزء الثالث بمشاركة النجم آسر ياسين قريبا؟

كيف تقيم أداء النجمة غادة عادل كضيفة شرف (1-5)

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