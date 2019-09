أجدد الأفلام في صالات السينما السعودية هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 01:38 صباحاً - نتابع في "الخليج 365" أسبوعياً ما تقدمه صالات "سينما فوكس" في السعودية من أفلام عالمية في كلٍّ من الرياض، وجدة، والدمام.



وفي هذا الأسبوع تم اختيار أجدد وأقوى الأفلام وأكثرها مشاهدةً في العالم، منها أفلامٌ غير أمريكية، في مقدمتها فيلمٌ كوري، وآخر روسي، إضافة إلى فيلمين فلبيني، وباكستاني، حققت أصداء واسعة.

اسم الفيلم: Fast and furious Hobbs and Shaw

نوعه: أكشن

مدته: 130 دقيقة

اسم الصالة: ماكس / عادية / آيماكس

العرض مخصص: للعائلات فقط - للرجال فقط

يُعرض في: الرياض - جدة - الدمام

Fast and furious Hobbs and Shaw



اسم الفيلم: The Lion King

نوعه: أنيمشن

مدته: 120 دقيقة

اسم الصالة: عادية / كيدز

العرض مخصص: للعائلة فقط

يُعرض في: الرياض – جدة – الدمام

The Lion King



اسم الفيلم: Spider-Man: Far From Home

نوعه: أكشن

مدته: 130 دقيقة

اسم الصالة: عادية / كيدز

العرض مخصص: للعائلات فقط - للرجال فقط

يُعرض في: الرياض - جدة - الدمام

Spider-Man: Far From Home



اسم الفيلم: Toy Story 4

نوعه: أنيميشن

مدته: 100 دقيقة

اسم الصالة: عادية / كيدز

العرض مخصص: للعائلات فقط

يُعرض في الرياض - جدة – الدمام

Toy Story 4

اسم الفيلم: BRING THE SOUL: THE MOVIE "كوري"

نوعه: Musical

مدته: 105 دقائق "يُعرض يومَي الجمعة والأحد"

اسم الصالة: عادية / كيدز

العرض مخصص: للعائلات فقط

يُعرض في: الرياض – جدة - الدمام



اسم الفيلم: child's play

نوعه: رعب

مدته: 90 دقيقة

اسم الصالة: عادية

العرض مخصص: للعائلات فقط

يُعرض في: الرياض - الدمام

child's play



اسم الفيلم: Quiet Comes the Dawn "روسي"

نوعه: رعب

مدته: 90 دقيقة

اسم الصالة: عادية

العرض مخصص: للعائلات فقط

يُعرض في: الرياض "القصر مول"

Quiet Comes the Dawn



اسم الفيلم: Stuber

نوعه: أكشن، كوميدي

مدته: 95 دقيقة

اسم الصالة: عادية

العرض مخصص: للعائلات فقط

يُعرض في: الرياض – جدة

stuber



اسم الفيلم: Crawl

نوعه: أكشن

مدته: 100 دقيقة

اسم الصالة: عادية

العرض مخصص: للعائلات فقط

يُعرض في: الرياض - جدة

Crawl



اسم الفيلم: Aladdin

نوعه: Adventure "مغامرات"

مدته: 130 دقيقة

اسم الصالة: عادية

العرض مخصص: للعائلات فقط

يُعرض في: الرياض

Alaadin



اسم الفيلم: The Queen's Corgi

نوعه: أنيميشن

مدته: 95 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط

اسم الصالة: كيدز

يُعرض في: الرياض – جدة – الدمام

The Queen's Corgi



اسم الفيلم: Hello Love Goodbye"فلبيني"

نوعه: رومانسي

مدته: 120 دقيقة

العرض مخصص: للرجال فقط

اسم الصالة: عادية

يُعرض في: الرياض "القصر مول"

hello love goodbye



اسم الفيلم: Superstar "باكستاني"

نوعه: رومانسي

مدته: 145 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط

اسم الصالة: عادية

يُعرض في: الرياض "القصر مول"



اسم الفيلم: The Angry Birds Movie 2

نوعه: أنيمشن

مدته: 100 دقيقة

العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط

اسم الصالة: عادية / كيدز

يُعرض في: الرياض – جدة – الدمام

the angry bird



اسم الفيلم: The Art of Racing in the Rain

نوعه: دراما

مدته: 110 دقائق

العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط

اسم الصالة: عادية / كيدز

يُعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم: The Kitchen

نوعه: أكشن

مدته: 105 دقائق

العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط

اسم الصالة: عادية

يُعرض في: الرياض – جدة - الدمام

the kitchen



فيلم الأسبوع:



Goodbye Love Hello

في زحمة العمل في هونج كونج، يُقدَّر لعاملين من الفلبين أن يلتقيا لتتغيَّر حياتهما إلى الأبد. جوي فتاة فقيرة، تعمل مساعدة محلية في هونج كونج، وهي متفوقة في وظيفتها، وتتمتع بصداقات عدة، لكنَّ هونج كونج ليست سوى محطة توقف بالنسبة إليها، حيث تخطط لمغادرة البلاد قريباً حتى تعيش حياة أفضل بعيداً عن طفولتها القاسية. تحلم جوي بتحقيق أهدافها في كندا، لكنها تلتقي نادلاً يدعى إيثان، شاب مستهتر يخطط للاستقرار الدائم في هونج كونج. بعد الهروب من المسؤوليات طوال حياته، أصبح يريد الالتزام بحياة مهنية، والبقاء مع عائلته التي تقيم أيضاً في هونج كونج.

تتطور صداقةٌ بين جوي وإيثان، لكنهما يضعان نُصب أعينهما عدم استمرار هذه العلاقة، ومع ذلك تتعمق علاقتهما إلى درجة أنهما يواجهان كل الأمور معاً في السراء والضراء، ومع أحلام جوي التي كانت تبنيها خارج البلاد، يحدث صراع داخلي لدى كليهما.

حقق الفيلم نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر في يوم افتتاحه، حيث حصد ما مجموعه 34.4 مليون دولار في أكثر من 350 دار سينما على مستوى البلاد، محطماً بذلك الرقم القياسي بالنسبة إلى إيرادات أي فيلم فلبيني عند إطلاقه في أسبوعه الأول.

الممثلون الرئيسيون: كاثرين برناردو في دور جوي ماري فابريجاس، ألدن ريتشاردز في دور إيثان ديل روساري، سيناريو وإخراج: كاثي جارسيا مولينا، شركة الإنتاج: Star Cinema، المنتجون: Carlo Katigbak، أوليفيا لاماسان، تاريخ الإصدار: 2 أغسطس 2019 "نيوزيلندا".

أهم الأفلام التي تعرض في صالات السينما السعودية