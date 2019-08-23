مروة ناجى تشعل محكى القلعة حتى الساعات الأولى من الصباح

أشعلت الفنانة مروة ناجى أمس حفل محكى القلعة حتى الساعات الأولى من الصباح، وذلك في رابع فعاليات مهرجان محكي القلعة في دورته الـ٢٨ تحت رئاسه الدكتور مجدي صابر.

وبدأت ناجي أولى حفلاتها الصيفية بمحكى 3 بقلعة صلاح الدين، وذلك من خلال إحياء الليلة الرابعة تحت قياده المايسترو علاء ياسين، فلقد بدأت مروة الحفل بغناء بعض الأغانى التى تم الإستعداد لها قبل

الحفل , فيما قامت بتغيير باقى الأغانى التى أحيت بها الحفل بناء على رغبة الجمهور .وقد قدمت الفنانة الشابة سهرة طربية بمجموعة من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها " حبيت من قلبى " وهى أحدث أغنياتها التى تعرض حاليا على العديد من القنوات الفضائية من إنتاج شركة " لايف ستايلز ستوديوز ".كما غنت مروه أما براوة، ال جاني بعد يومين، برضاك يا خالقى التى قامت بغنائها بناء على رغبة الجمهور، حرمت أحبك، حلوة يا بلدى والتى أشعلت بها الحفل، سهر الليالي، الف ليلة وليلة، التوبة والتى قامت بإعادة غنائها فى لفته إنسانية مرة أخرى بناء على رغبة شاب من ذوى الإحتياجات الخاصة، حيث طالبت المايسترو بإعادة الأغنية تنفيذا لمطلب الشاب ، وهو ما لاقي قبولا وتفاعلا من الجمهور ومشاركة مروة في أداء الاغنية .