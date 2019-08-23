شاهد.. شارموفرز يشعل أجواء كايرو فيستيفال

ستكمل اليوم كايرو فستيفال سيتي مول فعاليات مهرجان الصيف بحفل لفريق "شارموفرز" وهو من اكبر فرق الأندر جراوند ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة بين الشباب، حيث حضر الحفل الالاف من الجمهور، وقدم الفريق مجموعة من أعمالهم الشهيرة، التي لاقت اعجاب الجمهور.



جدير بالذكر أن الحفلة أقيمت على مسرح الفيلدج الذي يتمتع بوجود مدرجات تتيح لجميع الحضور الرؤية بشكل واضح ومميز، باللإضافة إلى مطاعم وكافيهات المول التي تحيط الحفل من جميع الإتجاهات والتي تمنح الفرصة للعائلات والشباب للإستماع للحفل في جو استثتائي.

هذا وقد تميز موسم الصيف في كايرو فيستيفال سيتي مول بالعديد من الفعاليات التي جعلته موسما مميزا على جميع الزائرين، من خلال تنظيم الإحتفالات والامسيات التي تتسم بالمرح والديكور الذي عكس الاجواء الصيفية في كل انحاء المول والذي كان مقصد للشباب والأطفال لإلتقاط الصور التذكارية باللإضافة إلى الحملات الدعائية والإعلانية التي قدمت هدايا وجوائز لزائري المول.