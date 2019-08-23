غدًا.. أحمد مجدي ضيف مني الشاذلي في "معكم"

يحل الفنان أحمد مجدي، غدًا الجمعة، ضيفًا علي برنامج "معكم"، مع الإعلامية مني الشاذلي، علي شاشة CBC، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ومن المقرر أن يكشف مجدي خلال الحلقة عن
جدير بالذكر أن أحمد مجدي شارك مؤخرًا في مشروع فني للحفاظ علي البيئة، تحت عنوان "كفايا بلاستيك"، يهدف إلي نشر الوعي بخصوص خطورة استخدام البلاستيك و أضراره علي حياتنا.
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