عرض "ترنيمة الفلاح الفصيح" من جديد بالمهرجان القومي للمسرح

تقدم فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح من جديد عرضها المسرحي " ترنيمة الفلاح الفصيح" و ذلك يوم غدا الجمعة و بعد غد السبت ٢٣،٢٤ أغسطس الجاري، على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني، في تمام الساعة الثامنة و النصف مساءً.



حيث يشارك العرض في عروض مسابقة مسرح الكبار ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12، والعرضعبارة عن أوبرا فرعونية بالشعر العربي، و تنطلق فكرة العرض من الحكاية

التراثية (للفلاح الفصيح) مع تمديد اتجاه الفكرة لتتعدى مجرد سرقة أموال الفلاح أو قافلته إلى سرقة الكيان الإنساني نفسه من عقل وقلب وروح في تلك الأنظمة العالمية الاقتصادية والاجتماعية والروحية العقيمة .

تعتمد الأوبرا الفرعونية علي طقوس مستوحاة من التراث الفرعوني مثل طقوس التحنيط وطقوس العبور وطقوس العالم السفلي كما ان العرض يعمل على فكرة ( المؤدي الشامل) الذي

يمثل ويغني ويرقص ويعزف في نفس الوقت، فالعرض مغامرة جديدة للوصول الي إبداع أوبرا فرعونية شكلا وموضوعًا ولكن بشكل متطور حديث.يذكر أن "ترنيمة الفلاح الفصيح" بطولة هاني عبد الناصر ، حنان الفيومي ، وسام مصطفى ، إسلام أسامة ، مي صفوت، محمود عبدالمحسن ، أحمد علاء الدين ، إينا فاضل ، رانيا علاء الدين، معاذ عسكر، مريم سليمان، رامي ماهر ، محمد ثروت، هيثم درويش، أيفا عادل، محمد حامد،هايدي بركات، صموئيل إسحق، الموسيقى و ألحان هاني عبد الناصر، ديكور وأزياء رامه فاروق، تأليف وأشعار محمد حمد ، إخراج سعيد سليمان.