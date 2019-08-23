تعرف علي رسالة مصطفي جاد لزوجته كارمن سليمان

نشر الملحن مصطفي جاد صورة جمعته بزوجته المطربة كارمن سليمان، ووجه إليها رسالة عبر فيها عنه حبه الشديد لها، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
أنا عايز إيه .. وحشتيني يا حلوة"، لترد عليه كارمن قائلة: "عمري أنت والله وحشتني قوي يابو زنزونة".
فكتب جاد معلقًا علي الصورة: "كارمن بنت الأصول رزق و نعمة كبيرة و هى ست الأصول كلها متربية و واعية و حنينة و ذكية وعارفاني و حافظاني بالإشارة من غير ما أتكلم فاهمة
يذكر أن أخر أعمال كارمن سليمان هي أغنية بعنوان "سطور حكايتي"، من كلمات نادر عبدالله، ألحان و توزيع خالد عز، هندسة صوتية مصطفى عز.
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