"ولاد رزق 2" يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر فيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" قائمة أعلى الإيرادات، بعد أسبوعين من انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، حيث اقترب من حاجز الـ٧٠ مليون جنيه.

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

أما فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمي، فجاء بالمركز الثاني، وحقق حتى الآن إيرادات قدرها 28 مليون جنيه، وهو بطولة منة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، وبيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

وجاء فيلم "الكنز 2" في المركز الـ3، ولم تتعد إيراداته حتى الآن 4 ملايين جنيه، وهو من تأليف عبدالرحیم كمال، وبطولة محمد سعد، ومحمد رمضان، وهند صبري، وأحمد رزق، وهيثم أحمد زكي، وروبي، وأمينة خليل.

ويأتي في ذيل القائمة فيلم "إنت حبيبي وبس"، الذي حقق 2 مليون و450 ألف جنيه، وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثي، وبوسي، وهالة فاخر، وصافيناز، ونرمين ماهر، ومحمد محمود، وأحمد حلاوة وإخراج أحمد البدري.