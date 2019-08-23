كشفت مجلة فوربس النقاب عن قائمتها لأعلى الممثلين أجرًا لعام 2019، لتظهر احتلال النجم دوين جونسون، صاحب لقب "ذا روك" المركز الأول بثروة تقدر بـ 89 مليون دولار، فيما خلت القائمة من النجم جورج كلوني، الذي تصدر المرتبة الأعلى أجرًا في 2018، بـ 239 مليون دولار.

وجاء تصدر "ذا روك" القائمة، بعد نجاح مجموعة من أعماله مؤخرًا من يونيو 2018 إلى يونيو 2019.

وفي المركز الثاني، يأتي "كريس هيمسورث" نجم سلسلة "Avengers"، بثروة بلغت 76 مليون دولار، بفضل أحدث أعماله "Avengers: Endgame" و"Men In Black: International".

وكان المركز الثالث من نصيب الرجل الحديدي روبرت داوني جونيور، بثروة تبلغ 66 مليون دولار، ليليه في المركز الرابع بـ 65 مليون دولار النجم الهندي الشهير "أكشاي كومار".

وانضم النجم الصيني جاكي شان إلى القائمة في المركز الخامس؛ إذ جنى ما يصل إلى 58 مليون دولار، وتلاه في المركز السادس والسابع على التوالي الممثل الأمريكي برادلي كوبر وآدم ساندلر بالقيمة نفسها التي بلغت 57 مليون دولار.

واحتل كابتن أمريكا كريس إيفانز المركز الثامن بـ 43 مليون دولار، ليليه الكوميديان الأمريكي "بول رود" في المركز التاسع بـ 41 مليون دولار.

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وكان المركز العاشر والأخير من نصيب النجم ويل سميث والذي جنى ما يصل إلى 35 مليون دولار.

وشهدت قائمة 2019، غياب بعض النجوم، أبرزهم جورج كلوني والذي احتل قائمة فوربس للممثلين الأعلى أجرًا لعام 2018، حيث جنى ما يقدر بـ 239 مليون دولار.

جورج كلوني يخرج من قائمة فوربس للنجوم الأعلى أجرًا لعام 2019

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