"كيتي بيري بصحبة أغنى رجل في العالم على "إنستغرام

نشرت المغنية الأميركية كيتي بيري صورة على حساب "إنستجرام" الخاص بها مع ليل ناز اكس وأغنى رجل في العالم جيف بيزوس.

وتفاعل العديد من الجماهير مع الصورة لكونها تحتوي على أكثر أغنياء العالم.

وولدت كيتي بيري المعروفة سابقًا باسم كاثرين إليزابيث هدسون في كاليفورنيا، لديها شقيقان ونشأوا بطريقة محافظة حيث لم يسمح في منزلها إلا بموسيقى الإنجيل، لذا كانت تستمع سرًا إلى نوع آخر من الموسيقى قدمه لها أصدقاؤها.

يذكر أن ‎كيتي بيري تزوجت عام 2010 من الممثل راسل براند، لكن العلاقة انتهت بعد عامين، وبعدها كانت على علاقة مع المغني جون ماير التي لم تدم طويلًا.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

إيهاب فهمي يتغزل في زوجته على إنستجرام

تعليق ساخر من علي ربيع على صورته في الطفولة