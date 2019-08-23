شكرا لقرائتكم خبر عن فريق شارموفرز يشعل حفل كايرو فيستيفال سيتي بأجمل أغنياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا فريق شارموفرز حفلا غنائيا، بكايرو فيستيفال سيتي مول، بحضور جماهيري كبير تواجد منذ اللحظات الأولي بشكل منظم.

وبدأ شارموفرز الحفل بأغنية "السلام عليكم"، وواصل تقديم عدد كبير من اغنياته المنيزة والشهيرك منها، البوكسر، هيبتا، وايزي ماني، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكى، 5 سنتى، بالإضافة إلى أغنيات البومهم الأخير "انفصام" والذى نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير، ورددوا كلمات الاغاني معهم.

واحتفلت شارموفرز، مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.

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