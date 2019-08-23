شكرا لقرائتكم خبر عن "مش قلة فلوس".. صوفيا فيرجارا بتلبس نفس الـ تى شيرت فى كل خروجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن النجمة العالمية صوفيا فيرجارا تعرف بأنها واحدة من أكثر نجمات العالم أناقة، إلا أن فيرجارا البالغة من العمر ( 47 عام ) فاجأت محبيها بظهورها مرتديه نفس " التي شيرت " الذي حمل رسمه " عين " أكثر من مرة في نفس الشهر، هو أمر غريب بالنسبة لصوفيا التي تهتم دائما بأدق تفاصيل إطلالاتها .
و كان ظهور صوفيا فيرجارا مرتديه " التي شيرت " في بداية شهر أغسطس خلال تجولها من أجل التسوق في غرب هوليوود ، أما ظهورها الثاني فكان أول أمس خلال تنزهها مع كلبها في بيفرلي هيلز ، كما تشرت احدي الصورة بـ look مختلف تماما عبر صفحتها علي " انستجرام ".
كانت هذه تفاصيل خبر "مش قلة فلوس".. صوفيا فيرجارا بتلبس نفس الـ تى شيرت فى كل خروجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.