شكرا لقرائتكم خبر عن "مش قلة فلوس".. صوفيا فيرجارا بتلبس نفس الـ تى شيرت فى كل خروجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن النجمة العالمية صوفيا فيرجارا تعرف بأنها واحدة من أكثر نجمات العالم أناقة، إلا أن فيرجارا البالغة من العمر ( 47 عام ) فاجأت محبيها بظهورها مرتديه نفس " التي شيرت " الذي حمل رسمه " عين " أكثر من مرة في نفس الشهر، هو أمر غريب بالنسبة لصوفيا التي تهتم دائما بأدق تفاصيل إطلالاتها .

و كان ظهور صوفيا فيرجارا مرتديه " التي شيرت " في بداية شهر أغسطس خلال تجولها من أجل التسوق في غرب هوليوود ، أما ظهورها الثاني فكان أول أمس خلال تنزهها مع كلبها في بيفرلي هيلز ، كما تشرت احدي الصورة بـ look مختلف تماما عبر صفحتها علي " انستجرام ".

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