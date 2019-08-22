شاهدوا المذيع “خالد العقيلي” يعلن الوداع.. ويعلق: تاج الطموح “التحديات”

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 11:54 مساءً - أعلن الإعلامي خالد العقيلي وقف برنامج تم الذي كان يُذاع على قناة السعودية من الأحد إلى الخميس في العاشر مساء بتوقيت المملكة.

وقال العقيلي: قصة برنامج تم توقفت ولربما عادت يوماً لنستكمل فصولها.

وتابع: شكراً لمن منحنا ثقته ووقته الثمين ليتابعنا، أو تابع وعاتب مهدياً لي نقداً نوّر به طريقي وأبصرت به عيوبي، أو أكرمني بدعوة صادقة أو كلمة محفزّة.. ولفريق البرنامج فقد كنتم خير سند وعذراً لمن قصّرت بالتجاوب مع صوته.

وتابع العقيلي: آن الأوان لصناعة برنامج تلفزيوني جديد يتواءم مع المرحلة التي نعيشها.. لكل رحلة محطّات…وتاج الطموح “التحديات” قريباً بحول الله يتجدد اللقاء وللحديث بل للشغف بقيّة !!