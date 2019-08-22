شاهدوا.. مي العيدان تضع فنانة شهيرة بموقف محرج بعد نشر صورة قديمة لها

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 11:54 مساءً - عرضت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها على تطبيق ” إنستجرام ” فيديو من حلقة قديمة من برنامجها ” كشف حساب ” استضافت خلالها المذيعة الكويتية حصة اللوغاني، كما نشرت العيدان خلال الحلقة صورة قديمة للمذيعة بدت فيها بإطلالة مختلفة تماماً عن شكلها الحالي.

وطرحت اللوغاني تساؤلا عمن سرّب الصورة، موضحة أنها التقطت لها بعد ولادة طفلها مباشرة حيث بدت فيها وقد اكتسبت فيها الوزن بسبب الحمل.

ولفتت إلى أنه تم قص صورة الطفل والإشارة إلى أن هذا شكلها قبل التجميل، مبينة أنها لم تجر سوى عملية بوتوكس، وأنها صريحة جداً في هذا السياق وطلبت إزالة الصورة عن الشاشة بعد ذلك.

وعلقت العيدان على المقطع، قائلة: “تعليق حصة اللوغاني على صورتها المسربة وتقول اللي نشرها قريب مني لكن مايحبني”.