نادين نسيب نجيم تسرق الأنظار في احتفالية خاصة

متابعة بتجــــــــــــرد: حضرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم حفل وداع عزوبيّة صديقتها المُقرّبة نتالي، وشاركت متابعيها بمجموعة فيديوهات فغزت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية.
في التفاصيل، فقد تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بكثافة مقاطع فيديو لإطلالة نادين نسيب نجيم في حفل وداع عزوبية صديقتها، وظهرت بشورت مثير، كما استخدمت الكثير من الأكسسوارات على جبينها ورقبتها.
ومن بين الفيديوهات المُتداولة، بدت نادين نجيم سعيدة وهي ترقص على وقع “تلات دقات” و”يا بتاع النعنع”.
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