دوين جونسون يتصدر لائحة فوربس للممثلين الأعلى أجراً في العالم لعام 2019

متابعة بتجـــــــــرد: تصدر الممثل دواين جونسون المعروف بـ”The Rock” لائحة فوربس للممثلين الأعلى أجراً في العالم لعام 2019 ثروة قدرها 89.4 مليون دولار.
واحتل جونسون صدارة هذا التصنيف في العام 2016 قبل تراجعه إلى المرتبة الثانية في السنتين الأخيرتين.
وجاء في المرتبة الثانية كريس همسوورث ثروة قدرها 76.4 مليون دولار.
وحل في المرتبة الثالثة روبرت داوني جونيور مع 66 مليون دولار. وتلاه في المرتبة الرابعة الممثل الكندي من أصول هندية أكشاي كومار بثروة 65 مليون دولار.
أما في المرتبة الخامسة، حل الممثل جاكي تشان مع 58 مليون دولار. واحتل برادلي كوبر المرتبة السادسة بثروة تصل إلى 57 مليون دولار وجاء في المرتبة السابعة آدم ساندلر بثروة قدرها 57 مليون دولار أيضاً.
وجاء في المرتبة الثامنة كريس إيفنز بثروة قدرها 43.5 مليون دولار متقدّماً على بول راد في المرتبة التاسعة مع 41 مليونا وويل سميث في المرتبة العاشرة مع 35 مليون دولار.
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