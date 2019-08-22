- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت “ندى الكامل” زوجة الفنان “أحمد الفيشاوي” عبر حسابها الخاص بموقع “فيس بوك” منشورًا عبرت من خلاله عن غضبها من ملاحقة الشائعات لزوجها.
وعلقت “ندى” قائلة: “ما تسيبونا في حالنا بقي هو موت واشاعات هبلة وخراب ديار.. زي ما يكون الناس دي عايشة في البيت بتاعنا مش احنا اللي عايشين.. ربنا يحميك يا أحمد يا رب يا حبيبي..”.
وأوضحت “ندى” من خلال تعليقها على المنشور أن عقوبة الحبس والغرامة التي وجهت لـزوجها “أحمد ” بسبب ابنته من طليقته هند الحناوي تسبب لها الغضب والإزعاج.
يذكر أن محكمة مصرية أصدرت السبت 17 أغسطس، حكمًا واجب النفاذ بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر، بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا، وجاء حكم محكمة الأسرة في الخليفة وسط القاهرة، استكمالا للنزاع القضائي بين الفيشاوي الابن، ومطلقته هند الحناوي حيث طالبت عبر القضاء بنفقات ابنتها التي تعيش في الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى زوجة الفيشاوي: سيبونا في حالنا بقى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.