ندى زوجة الفيشاوي: سيبونا في حالنا بقى!

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت “ندى الكامل” زوجة الفنان “أحمد الفيشاوي” عبر حسابها الخاص بموقع “فيس بوك” منشورًا عبرت من خلاله عن غضبها من ملاحقة الشائعات لزوجها.

وعلقت “ندى” قائلة: “ما تسيبونا في حالنا بقي هو موت واشاعات هبلة وخراب ديار.. زي ما يكون الناس دي عايشة في البيت بتاعنا مش احنا اللي عايشين.. ربنا يحميك يا أحمد يا رب يا حبيبي..”.

وأوضحت “ندى” من خلال تعليقها على المنشور أن عقوبة الحبس والغرامة التي وجهت لـزوجها “أحمد ” بسبب ابنته من طليقته هند الحناوي تسبب لها الغضب والإزعاج.

يذكر أن محكمة مصرية أصدرت السبت 17 أغسطس، حكمًا واجب النفاذ بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر، بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا، وجاء حكم محكمة الأسرة في الخليفة وسط القاهرة، استكمالا للنزاع القضائي بين الفيشاوي الابن، ومطلقته هند الحناوي حيث طالبت عبر القضاء بنفقات ابنتها التي تعيش في الخارج.