الأمير ويليام وزوجته يوجهان ضربة موجعة لهاري وميغان

متابعة بتجـــــــــــرد: وجه الأمير ويليام وريث، العرش البريطاني، ضربة موجعة لشقيقه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، صباح اليوم، بعدما شوهد، وهو يستقل طائرة من مطار نورويتش الدولي، متجها إلى أبردين لقضاء عطلة عائلية.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن سفر عائلة كامبريدج إلى إسكتلندا، في رحلة طيران منخفضة بلغت كلفتها 73 جنيها إسترلينيا فقط، تعزز من الانتقادات الموجهة إلى لعائلة ساسكس، التي استقلت طائرة خاصة أربع مرات، في أقل من 11 يوما فقط.

في عدد من الصور، ظهر دوق كامبريدج وزوجته الأميرة “كيت ميدلتون”، برفقة أطفالهما الثلاثة ومربيتهم الخاصة “ماريا بورالو”، في مطار نورويتش الدولي، قبل أن تستقل العائلة الطائرة “FlyBe” الاقتصادية صباح اليوم، ومن المتوقع أن يذهبوا لزيارة الملكة إليزابيث الثانية، وزوجها الأمير فيليب في قلعة بالمورال الإسكتلدنية.

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وطبقا لتصريحات الكاتب الملكي، روبرت جوبسون، الذي كتب السيرة الذاتية للأمير تشارلز، فإن عائلة كامبريدج أثبتت أن العائلة المالكة يمكنها السفر في رحلات منخفضة الكلفة، كما اعتادت أن تفعل ذلك الأميرة الراحلة ديانا، مشيرا إلى أنه لا مجال للحديث عن الدواعي الأمنية التي تضطر عائلة ساسكس، للطيران على متن طائرات خاصة.

وأشار “جوبسون” إلى أن تلك الخطوة تمثل شيئا عظيما لدى الجماهير، وهو ما أكده المراقب الملكي المخضرم فيل دامبيير، الذي اعتبر الأمر بمثابة ضربة موجعة لعائلة ساسكس، خاصة مع الحديث عن الخلاف بين العائلتين، منذ انضمام “ميغان” إلى العائلة المالكة.