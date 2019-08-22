غادة عبد الرازق تتألق في أحدث صورها

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها بإطلالتين مختلفتين.

وظهرت “غادة” في الصور، بإطلالة كلاسيكية وسط مجموعة من الزهور، حيث ارتدت قميصا باللون النحاسي وبذلة رمادية، فيما ظهرت في الإطلالة الأخرى بفستان من الجلد رمادي اللون، وزينته بإكسسوارت ضخمة، وأكملت إطلالتها بشعر مفرود مع مكياج هادىء أبرز ملامحها.

وانهالت تعليقات النجوم عليها، منهم الفنانة فيفي عبده وبوسي وهند صبري، واللاتي أبدين إعجابهن بالإطلالة الجديدة، فيما عبر متابعيها عن إعجابهم بالإطلالة.

يشار إلى أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل “حدوتة مُرة”، والذي خاضت به ماراثون دراما رمضان الماضي، مع مجدي كامل، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، وعايدة رياض، وإخراج ياسمين أحمد.