ليام هيمسورث ينهي الجدل ويتقدم بأوراق الطلاق من مايلي سايروس

متابعة بتجـــــــــــرد: تقدم النجم الأسترالي ليام هيمسورث اليوم، بطلب الطلاق من زوجته النجمة مايلي سايروس، وذلك بعد 11 يومًا من إعلان الزوجين انفصالهما الذي جاء بعد زواج دام 7 أشهر فقط.

وبحسب موقع “TMZ”، فإن النجم ليام البالغ من العمر 29 عامًا، تقدم بأوراق الطلاق اليوم، وأشار فيها إلى اختلافات بينه وبين زوجته لا يمكن التوفيق بينهما فيها، وأنه نظرًا لعدم وجود أطفال بينهما يجب إنهاء الطلاق بسرعة.

وقال المصدر إن ليام انتهى من أمر زواجه ويريد المضي قدمًا في حياته، موضحًا أن المحامية الشهيرة لورا واسر تمثل ليام في المحكمة ولم تذكر في العريضة تاريخ الانفصال الفعلي للزوجين.

يذكر أنه قبل يوم واحد من إعلان خبر الانفصال، تم تصوير مايلي وهي تقبل صديقتها السابقة كايتلين كارتر، وذلك خلال رحلتهما إلى إيطاليا، وتبعها اتهامات بالخيانة الزوجية من الطرفين، وسط تكهنات بأن الزوجين انفصلا قبل أشهر.

وصرحت مصادر مقربة من مايلي لموقع “TMZ” بعد أيام من الانفصال، أنها حاولت ببسالة إنقاذ الزواج لكنها لم تقبل بتعاطي الزوج المخدرات، بينما نفى مصدر مقرب من ليام الأمر، وأكد أن سبب الطلاق هو خيانة الزوجة.

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وقال أحد المصادر إن مايلي لجأت إلى الحديث عن المخدرات في محاولة لتشتيت الانتباه عن خيانتها، وسلوكها الفاحش.

وأخبر أحد المطلعين الموقع يوم أمس أن مايلي لا تحاول إيذاء ليام، وأن أغنيتها الأخيرة Slide Away التي تحدثت خلالها عن إدمان المخدرات والكحول، كانت طريقتها لسرد قصتها دون الحاجة إلى قول شيء على الإطلاق، وأنها حاولت فقط من خلالها مشاركة الآخرين ما كانت تمر به.

وأضاف أن مايلي لا تتحدث عن ليام كثيرا ولا تنظر إلى الماضي، فحالتها المزاجية تغيرت كثيرا وأصبحت أكثر استرخاء وسعادة.

وكانت عائلتا الزوجين تريدان منهما أن يعيدا النظر في قرار الانفصال، ويأخذا الوقت الكافي للتفكير في هذه الخطوة قبل اتخاذ القرار النهائي

التقت مايلي وليام في عام 2009 وبدأت علاقة بينهما منذ عام 2010، وأعلنا خطبتهما عام 2012، ثم انفصلا واشتعلت الرومانسية بينهما مرة أخرى في عام 2015 قبل أن يتزوجا في ديسمبر 2018.