مستقبل “سبايدر مان” في خطر!

متابعة بتجــــــــــرد: فشلت كل من شركة “مارفل” للإنتاج السينمائي، و”سوني”، في التوصل إلى اتفاق بشأن شخصية الرجل العنكبوت، وهذا يعني أنه سيغيب عن عالم مارفل في الوقت الحاضر، وترك جمهوره في حالة قلق من مستقبله.

وأعربت “سوني” عن خيبة أملها بهذه المحادثات التي انتهت بمحاولة تمديد الفترة التي تسمح للبطل الخارق بالظهور في أفلام مارفل، والنتيجة هي أن “الرجل العنكبوت”، الذي لعب آخر أدواره “توم هولاند”، لن يكون في البطولة بجانب شخصية “كابتن أمريكا”، و”الرجل الحديدي”، و”هولك”، وغيرهم من أبطال “مارفل” المفضلين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق “أنقذوا سبايدر مان SaveSpiderMan”، وشارك في الوسم “جيريمي رينر”، الذي لعب شخصية “Hawkeye” في سلسلة “أفينجرز” و”كابتن أمريكا: الحرب الأهلية”، عبر حسابه على “إنستقرام” قائلًا: “مهلا سوني، نريد عودة الرجل العنكبوت إلى مارفل من فضلك”.

من يملك الرجل العنكبوت؟

الرجل العنكبوت هو واحد من الشخصيات الأكثر نجاحًا في مارفل، بعد أن ألفها “ستان لي” في الستينيات، لكن استوديوهات مارفل، ذراع الشركة التي تنتج أفلامها، لا تملك حقوقه السينمائية؛ هذا لأنها باعت الشخصية في الثمانينيات، ومنذ ذلك الوقت، تغيرت حقوق الشخصية عدة مرات، قبل شرائها أخيرًا من قِبل سوني في عام 1999، مقابل 7 ملايين دولار.

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لعب دور “الرجل العنكبوت،” عام 2002، توبي ماغواير، وحقق نجاحًا أسطوريًا في شباك التذاكر، وشاركت “مارفل” حقوق الشخصية مرة أخرى في عام 2015، وبالتالي ظهر في أفلام عالم مارفل.

منذ آخر صفقة، لعِب “توم هولاند”، في 5 أفلام لـ”مارفل”، وآخر فليم كان “الرجل العنكبوت: بعيدا عن المنزل Spider-Man: Far From Home”، وحقق أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

ماذا الآن؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه الجمهور، انقطاع المفاوضات الأخيرة، يعني أن رئيس استوديوهات مارفل “كيفن فايج”، لن يشارك في إنتاج أفلام الرجل العنكبوت بعد الآن، وهو تغيير يترك الجمهور في حالة من القلق بشأن الاتجاه السينمائي الذي ستتخذه السلسلة تحت إشراف سوني.

وليس من الواضح بعد، مدى ديمومة الانقسام بين الاستديوهات، لكن “سوني” أظهرت بريق أمل للجمهور بتغريدة قالت فيها: “سيتم حل المأزق”.