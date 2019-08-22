المرض يطفئ الكاميرا عن 5 نجوم كبار.. أبرزهم محمود ياسين والعلايلي

لسنوات طويلة تعلَّق المشاهدون بإطلالاتهم، صالوا وجالوا بين مواقع التصوير وخشبات المسارح والبرامج التلفزيونية، كانوا ملء السمع والبصر، حتى باغتهم المرض الذي أبعدهم عن النجومية والأضواء رغماً عنهم.

ترصد "العين الإخبارية" في التقرير التالي عدداً من النجوم الكبار الذين أبعدهم المرض عن شاشات السينما والتلفزيون خلال السنوات الأخيرة.

محمود ياسين





ابتعد الفنان محمود ياسين (78 عاماً) عن الفن منذ آخر فيلم قدَّمه في عام 2012 وهو "جدو حبيبي"؛ نظراً لمعاناته من مشكلات في القلب، إذ لا تسمح حالته الصحيّة بالعمل لساعات طويلة أو الخروج من المنزل إلا نادراً.

وقالت ابنته الفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين لـ"العين الإخبارية" إنَّ والدها اعتذر خلال العامين الماضيين عن عدم المشاركة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

وأضافت أنَّ والدها تعرَّض، الثلاثاء، لوعكة صحية جديدة، وأنَّ الأسرة قررت منع الزيارات عنه حتى العائلية منها، لتوفير جو من الراحة له خلال هذه الفترة.

عزت العلايلي





تعرَّض الفنان عزت العلايلي (84 عاماً) منذ 5 سنوات لوعكة صحية ألزمته الفراش لفترة طويلة، وعاد بعدها لممارسة أعماله، غير أن حالته الصحية أصبحت غير مستقرة.

وجاء عام 2017 لتبدأ رحلة مرض العلايلي لتأثّره الشديد بوفاة ابن شقيقته عن عمر يناهز 45 عاماً بعد صراع مع المرض، ثم وفاة زوجته خلال الأسبوع نفسه.

وبسبب ظروفه الصحية، اعتذر العلايلي من قبل عن عدم رئاسة لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي، لمعاناته من آلام بالظهر، كما اعتذر العام الماضي عن عدم المشاركة في مسرحية "هولاكو" من تأليف الشاعر فاروق جويدة، وإخراج جلال الشرقاوي.

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نادية لطفي





لسنوات طويلة تعاني الفنانة الكبيرة نادية لطفي (82 عاماً) من أزمات صحية متكررة جعلتها تقضي معظم أوقاتها في المستشفيات خصوصاً خلال الأعوام الـ4 الماضية.

وتشكو لطفي من آلام شديدة في منطقة الظهر وهو ما جعلها غير قادرة على الحركة بصورة طبيعية.

وقال الفنان سامح الصريطي الذي يداوم على زيارتها لـ"العين الإخبارية" إنَّ نادية لطفي مكثت فترة طويلة في المستشفى لمعاناتها المستمرة من آلام الأسنان وعدم قدرتها على النطق أو الكلام.

وأضاف أنَّها تعاني من مشكلات في الرئة والتنفس، لكن مع ذلك فإنَّ معنوياتها مرتفعة دائماً رغم الآم المرض وقسوته.

يوسف شعبان





يغيب الفنان يوسف شعبان (88 عاماً) منذ فترة طويلة عن الشاشة بعد تعرّضه لعدد من الوعكات الصحية المتلاحقة بسبب متاعب في الكلى والقلب وخضوعه لأكثر من عملية جراحية.

وقال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إنَّ شائعات ترددت كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة عن وفاة الفنان يوسف شعبان، وهو ما يؤثِّر على حالته النفسية سلبياً بشكل كبير.

فايز المالكي





أصيب الفنان السعودي فايز المالكي (49 عاماً) منذ سنوات بمرض البهاق ما أبعده عن الساحة الفنيّة.

وجاءت إصابة المالكي بالبهاق بعد تجربة حزن شديد عاشها عقب وفاة والده ووالدته في شهر واحد، إذ أكَّد أنَّ هذا الأمر تسبب في إصابته بالبهاق.

ومرض البهاق يتسبب في فقدان الجلد لونَه، ويظهر على شكل بقع بيضاء، وقد يصيب المرض عدداً من أجزاء الجسم وهو النوع الأكثر شيوعاً أو مناطق محددة منه.