3 لاعبين لا يكفون.. سان جيرمان يرفض عرض ريال مدريد لضم نيمار

رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا جديدا من ريال مدريد الإسباني للحصول على خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي نيمار على رأس اهتمامات ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، كما يرتبط اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، في ظل رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف الحالي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن نادي ريال مدريد قدم عرضا جديدا لباريس سان جيرمان للحصول على خدمات نيمار مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 لاعبين.

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وعرض ريال مدريد على النادي الفرنسي إلى جانب الـ100 مليون يورو كلا من الجناح الويلزي جاريث بيل ولاعب الوسط الكولومبي جيمس رودريجيز والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ريال مدريد يرغب في التخلص من بيل ورودريجيز في ظل عدم رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، في الاعتماد عليهما في الموسم المقبل.

كما يرغب زيدان في التخلص من الحارس الكوستاريكي، والذي يطلب هو الآخر الرحيل عن الفريق، في ظل الاعتماد على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بشكل أساسي.

ويرفض باريس سان جيرمان الحصول على أي لاعبين في صفقة نيمار، حيث يرغب في الحصول على مقابل مادي فقط، وهو ما يصعب من عملية الانتقال.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني في ذلك الحين.