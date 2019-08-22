كارول سماحة تعلن عن طرح أغنية جديدة لها عبر "إنستغرام"

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن طرح أغنية جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت كارول سماحة بوستر الأغنية، وعلقت قائلة: "أغنية الفيلم الجديد بتامن بالصدفة قريبًا".

يُذكر أن كارول سماحة أطلقت مؤخراً كليب "هيدا قدري"، من أحدث ألبوماتها "ذكرياتي"، وهي من كلمات كارول، وألحان محمود عيد، وتوزيع عمر صباغ. Advertisements قد يهمك ايضاً: كارول سماحة تشيد بمشاركتها مع محمد عبده في أوبريت "عرب 501م" "مفاجأة" من كاظم الساهر وكارول سماحة تشعل حماس الجمهور في السعودية

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