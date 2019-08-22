طرح بوستر فيلم "بعلم الوصول" قبل عرضه فى مهرجان تورونتو السينمائي

القاهرة - لايف ستايل
يُقام العرض العالمي الأول لفيلم بعلم الوصول للمخرج هشام صقر في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (5 - 15 سبتمبر) ضمن مشاركته في قسم اكتشاف (Discovery) الذي يسلط الضوء على المخرجين الواعدين ومستقبل السينما العالمية.
ومن المقرر عرض الفيلم يوم الجمعة 6 سبتمبر على أن يُعاد عرضه يوم السبت 7 سبتمبر والأحد 15 سبتمبر.
تم الكشف عن البوستر الرسمي له مؤخرًا، ويحكي قصة هالة، التي تعاني من الخوف من الهجر منذ أن توفي والدها وهي في الـ18 من العمر، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.
بعلم الوصول من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته بسمة وبسنت شوقى ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبد القادر، ويشارك في إنتاجه شركتا فيلم كلينك لـمحمد حفظي و
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