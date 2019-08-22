"هيفاء وهبي متهمة بسرقة اسم أغنيتها الجديدة "شاغلة كل الناس

اتهم كل من الشاعر محمد جشم، والملحن عبدالرحمن الفهد، الفنانة هيفاء وهبي، بسرقة اسم أغنيتها الجديدة "شاغلة كل الناس"، منهما، حيث كانا قد أرسلا لها "ديمو" أغنية تضمن نفس الجملة "شاغلة كل الناس" بتاريخ 28 أكتوبر 2018 عبر واتساب.

وطرحت هيفاء وهبي، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "شاغلة كل الناس" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على يوتيوب وهي من كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما.

وقال الملحن عبد الرحمن الفهد، في تصريح لـ "صدى البلد": "لقد قمنا بإرسال الأغنية إلى هيفاء في التاريخ المذكور عبر تطبيق الواتساب، وقد رأت الأغنية واستمعت إليها لها لكنها لم تجب، وقد نسينا الأمر حينها.

وأضاف الملحن عبد الرحمن الفهد، "فوجئنا بطرحها أغنيتها الجديدة والتي تحمل فكرة مشابهة لـ أغنيتنا ونفس اسم "شاغلة كل الناس"، وهو ما يعد سرقة للأسم أو الجملة، الأمر الذي استغربته كثيرًا من نجمة بحجم هيفاء".

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