أخد الحق فن.. أبرز 7 جمل على لسان أصالة ومصطفى حجاج فى أغنية ولاد رزق 2

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "لما تقول يا عوم"، وهى الأغنية الدعائية للجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق" نجاحاً كبيراً فور طرحها على موقع يوتيوب فى كم مشاهدات الأغنية، بالإضافة إلى نجاح اصالة ومصطفى حجاج فى تقديم دويتو لاقى إعجاب كثيرين ممن أشادوا بالأغنية التي نسلط الضوء عليها خلال السطور التالية من خلال أبرز 7 جمل جاءت فيها. 1 صفى أى عركة أوعى تسيب لحاجة ديل

2 أحسنلك تمشى أعرج ما تسندش على عويل

3 حرس من صوابعك ممكن كله يبقى خاين 4/ عينك فى وسط راسك لا يكون منصوبلك كماين 5/ كله بالجنيه بيتفرد وينتني وبيتهد ويتبني. Advertisements

صورة من كواليس ولاد رزق وطارق العريان يتوسط نجوم الفيلم 6/ الدنيا بحر غريق أوى واللى مفهمهاش خسر ولا تبقي تتلوي ولا تبقى ناشف تتكسر.

7/ اخد الحق فن مش عافية وعن عن الجنيه بقه نمرة وان أغنية "لما تقول ياعوم" من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوي،.. الفيلم يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى والطاهر ميديا برودكشن.

اصالة ومصطفى حجاج



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