شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كايرو ستيبس تودع الهلباوي والشيخ إيهاب يونس في أوبرا إسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يا مالكا قدري وقدرك لا يدركه سواك، إن جئت بابك عاجزا أنا لست أملك الا ذاك، يا خالقى حبى لذاتك ليس يعلمه سواك".. سحرت هذه الكلمات قلوب الجمهور السكندري إبان تقديمها بصوت الشيخ إيهاب يونس، الذي أسدل بها ستار آخر حفلاته الموسيقية مع الفرقة العالمية كايرو ستيبس على مسرح أوبرا الإسكندرية.

توليفة موسيقية مزجت بين روح الموسيقى الشرقية على طريقة لعود والإيقاعات مع لمسات موسيقى الجاز الغربي، قدمتها كايرو ستيبس في إطلالتها الخاصة بفعاليات مهرجان الصيف، بواقع 12 مقطوعة موسيقية من أشهر أعمالها، منها "شمس" و"سلطان" و"رقصة النيل"، مع البصمة الغنائية في مقطوعة "أرابيسكان" بمشاركة المطرب علي الهلباوي الذي مزجها برائعة ابن الفارض "زدني بفرط الحب"، ورائعة "جنوسيان" مع الشيخ إيهاب يونس، بجانب عرض أجدد أعمالها الموسيقية "كافيه جروبي" من ألبومها الموسيقي الجديد المقرر ظهوره للنور العام المقبل.

وأعادت هذه الإطلالة الفرقة العالمية إلى الإسكندرية بعد غياب قرابة 8 شهور منذ آخر إطلالاتها فى ديسمبر الماضى، كما أتت بعد أربعة أيام فقط من افتتاح كايرو ستيبس لفعاليات مهرجان القلعة الموسيقى بنسخته الثامنة والعشرين في القاهرة.

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كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عقدين، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى ملكوت موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.