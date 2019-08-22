شكرا لقرائتكم خبر عن بالمايوه.. كيم كاردشيان على الشاطئ بصحبة أولادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان على مشاركة جمهورها بصورة تجمعها بأطفالها الأربعة، وذلك على أحد شواطي جزر البهاما، مؤكدة أن الأمر لم يكن سهلا خاصة وأن التحكم في الأطفال وتجميعهم في مكان واحد صعب.

وكانت كيم كاردشيان سبق وشاركت جمهورها بمقطع فيديو لابنتها أظهر شجاعتها وهى تلعب وتلهو مع "ثعبان حى"، وتقوم بتقبيله.

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ونشرت كاردشيان، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى تلهو مع ثعبان كبير أصفر اللون و تقوم بوضعه على رقبتها وتقبله، وكتبت معلقة "طفلتى الشجاعة شيكاجو".