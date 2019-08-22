شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز يبدأ حفله بـ "السلام عليكم" في كايرو فيستيفال سيتي مول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق شارموفرز حفله الغنائى بأغنية "السلام عليكم"، ضمن حفلات الصيف بكايرو فيستيفال سيتي مول، وذلك بحضور جماهيري كبير تواجد منذ اللحظات الأولي بشكل منظم.

ومن المقرر أن يقدم شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغنياتهم المميزة والشهيرة منها، هيبتا، وايزي ماني، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكى، 5 سنتى، بالإضافة إلى أغنيات البومهم الأخير "انفصام" والذى نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.

Advertisements

واحتفلت شارموفرز، مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.