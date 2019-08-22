شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغانى جديدة.. تعرف على أبرز مفاجآت محمد رمضان فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد رمضان حالياً لمفاجأة جمهوره بأكثر من مفاجأة خلال حفله بالساحل الشمالى غداً الجمعة الموافق 23 أغسطس، أبرزها تقديمه لأكثر من أغنية جديدة يقوم ببروفات يومية عليها بغرض الخروج بسهرة مميزة.

النجم محمد رمضان انتهى من وضع اللمسات النهائية على ثلاثة أغاني تحديداً هي "السلطان، فرزاتشى، كزانوفا"، ومن المقرر أن يقوم بغنائها غداً على مسرح الحفل بعدما انتهى من العمل عليها، وذلك بجانب أبرز أغانيه الذى قدمها وحققت تفاعل كبير من جانب جمهوره.

ويشهد الحفل شو استعراضى من خلال المسرح المبتكر والشاشات مع الاستعانة بمئات الراقصين المتخصصين على أن يكون لكل أغنية استعراض مختلف، والحفل من إخراج تامر كرم مخرج مسرحية "الملك لير" تامر كرم، ومسرح تامر فوزى، إضاءة وشاشات وليد الحريرى، فاير سامى يوسف.

وطرح محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية مؤخراً وهو ديو "انساى" الذى جمعه بالنجم المغربى سعد لمجرد وتم تصويره فى العاصمة الفرنسية باريس على طريقة الفيديو كليب مع المخرج حسام الحسينى، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 مليون مشاهدة على موقع يوتويب، ومن المقرر أن يغنيها رمضان فى حفله بالساحل.