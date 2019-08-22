مي حلمي تدافع عن نفسها: "مفيش أحلى من بلدنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الإعلامية مي حلمي، زوجة الفنان محمد رشاد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها وهي في البحر بالغردقة.

وكتبت مي: "الناس اللي زعلانة عشان بسافر برا كتير ولا أزور أماكن في مصر، والله والله ما في أحلى من المناظر الطبيعية في بلدنا، لفيت على قد ما لفيت وسافرت كتير، عمري ما اتبسطت كده ولا في مياه وبحر بالحلاوة دي، ولو لفيتو الدنيا ما في أحلى من هنا "الغردقة وحلاوتها".

يُذكر أن الإعلامية مي حلمي أعلنت عن حملها من زوجها محمد رشاد، وأقاما الاثنان حفل الزفاف في شهر مارس الماضي، في حفل اقتصر على الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات والذي أقيم في أكتوبر من العام الماضي، وهذا ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقضت مي شهر العسل في دبي.