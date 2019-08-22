بالفيديو| ظافر العابدين عن "عروس بيروت": دور مختلف وتحديات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان التونسي ظافر العابدين جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو يعكس كواليس مسلسله اللبناني الجديد "عروس بيروت"، والذي من المقرر عرضه مطلع سبتمبر على قناة MBC4.

وقال ظافر في الفيديو "عروس بيروت مشروع مختلف تماما عن مشاريعي السابقة، سعيد جدًا بالفكرة واتفاجئت إنه دور لبناني، وفيه تحدي، لأنه مشروع مختلف ولهجة مختلفة".

وكتب في تعليقه على الفيديو "أول مرة نمثل باللهجة اللبنانية.. دور مختلف وتحديات جديدة.. شوفوا كيفاش بدأت القصة.. كواليس تصوير مسلسل عروس بيروت.. ابتداءً من 1 سبتمبر على MBC4".

المسلسل مقتبس عن المسلسل التركي "عروس إسطنبول"، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما العربية في مقدمتهم ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وفادي إبراهيم، تم تصويره بين تركيا ولبنان وأخر مشاهده صوّرت في مدينة جبيل اللبنانية.