هذا ما قاله نجل غادة عادل عن صورته مع أينشتاين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان الشاب عبدالله الهواري، صورة تجمعه بتمثال للعالم الشهر ألبريت أينشتاين. وعلق عبدالله على الصورة: "عقلين مشرقين من نفس النوع". يُذكر أن عبدالله الهواري، نجل المنتج والمخرج مجدي الهواري، والفنانة غادة عادل، وطرح عبد الله الهواري، أول أعماله السينمائية، فيلم "العفريت"، الذي جسد فيه شخصية "عمر الشامي".

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