محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تهنئة الفنان كريم فهمي بوصول طفلته "جميلة"، والتي استقبلها خلال الساعات الماضية، وذلك من خلال تعليقهم على صورة نشرها عبر موقع "إنستجرام"، ومن بينهم: أحمد زاهر كتب الفنان أحمد زاهر "ألف مليون مبروك يا أبو جميلة تتربى في عزك يا حبيبي ربنا يحفظلك بناتك ويمتعك بيهم". هنا الزاهد وحرصت الفنانة هنا الزاهد، خطيبة شقيقه أحمد فهمي، على تهنئته وكتبت في تعليقها "الحمد لله انها بقت كويسة، ربنا يحفظهم من كل عين: كاميليا ونعومي وجميلة". أمير كرارة وكتب الفنان أمير كرارة "مبروك يا أبو البنات". آيتن عامر وعلقت الفنانة آيتن عامر "ألف مبروك يا حبيبي وحمد الله على سلامة دانيا وجميلة". أروى جودة Advertisements وحرصت الفنانة أروى جودة على تهنئته، معلقة "ألف مبروك وحمد الله على سلامة دانية وجميلة". حمدي الميرغني وعلق الفنان حمدي الميرغني "ألف مبروك وحمد الله على سلامة المدام وربنا يخليكم لبعض ويباركلك في بنات". لقاء الخميسي وكتبت الفنانة لقاء الخميسي في تعليقها على الصورة التي نشرها كريم معلنًا وصول "جميلة": "مبروووووك". إسراء عبدالفتاح اكتفت الفنانة إسراء عبدالفتاح، نجمة فرقة "مسرح مصر"، بكتابة "مبروك". بدرية طلبة واختارت الفنانة بدرية طلبة منحه لقب أبو البنات في تعليقها، وكتبت "ما شاء الله مبروك يتربو في عزك يا أبو البنات". كان كريم أعلن خبر استقباله لجميلة، وكتب عبر "إنستجرام": "الحمد لله ربنا رزقنا بچميلة، كانوا يومين صعبين وقلق وحضانة وتعب أعصاب، من أصعب الأيام اللي عدت علينا بس الحمد لله مع الدعاء عدت على خير، يا رب احفظلي بناتي كاميليا ونعومي وچميلة، آمين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| نجوم الفن يهنئون "أبو البنات" كريم فهمي بوصول "جميلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.