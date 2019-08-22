تراند اليوم : صورة تجمع " غادة عبد الرازق" و "أحمد الفيشاوي" تشعل إنستجرام...

قامت الفنانة غادة عبدالرازق، بنشر عدة صور عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، في إطلالة جديدة.

وظهرت غادة بإطلالة مثيرة جمعت أكثر من 75 ألف إعجاب في وقت قليل للغاية، إلا أنه سرعان ما تعرضت للسخرية بعد نشر صورة جديدة لها بصحبة الفنان أحمد الفيشاوي وبدون مكياج أو تصفيف للشعر.

وقام النشطاء على إنستجرام ” بالمقارنة بين الصورتين، ليؤكدوا أن صور إطلالات غادة عبدالرازق تخضع لعملية فوتوشوب، قبل نشرها على حسابها في إنستجرام.

كما أظهر العديد من النشطاء دعما لها، ليؤكدوا أن الفنان يجب أن يعيش حياته بشكل طبيعي لا يمكن أن يكون بمستحضرات التجميل في كل أوقاته.