السبت.. إيمي سمير غانم في ضيافة برنامج واحد من الناس

تحل النجمة إيمي سمير غانم ضيفة ببرنامج واحد من الناس ولقاء خاص في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل علي قناة النهار. النهار. وتكشف إيمي أسرار وكواليس خاصة عن آخر أعمالها الدرامية مسلسل سوبر ميرو ، كما تتحدث عن مسيرتها المهنية وبدايتها وعن والدها النجم الكبير سمير غانم ودنيا والفنانة دلال عبد العزيز بالإضافة إلي النجم حسن الرداد وغيرهم من نجوم الدراما والسينما المصرية. تتحدث عن مسيرتها المهنية وبدايتها وعن والدها النجم الكبير سمير غانم ودنيا والفنانة دلال عبد العزيز بالإضافة إلي النجم حسن الرداد وغيرهم من نجوم الدراما والسينما المصرية.

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