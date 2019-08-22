الأوبرا تخصص 5 منافذ جديدة لبيع تذاكر مهرجان القلعة

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنه تم زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إلى 5 منافذ، وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على الدورة الـ28 من المهرجان ولاستيعاب أكبر قدر من الجمهور خلال حفلات المهرجان المتنوعة.
وأضاف صابر أن المنافذ ستبدأ عملها في الساعة الرابعة مساء وأنه سيتم دخول الجماهير ابتداء من الخامسة مساء لمنع التكدس أمام باب القلعة، حيث وصل عدد الجمهور أمس الثلاثاء إلى 15 ألف مشاهد في ثالث أيامالمهرجان.
وأوضح أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمه الأوبرا من فنون، مؤكدا إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان مما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعى جميعا إلى تحقيقها تماشيا مع الإستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصري.
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